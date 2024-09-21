В ране больного раком москвича завелись опарыши. Врачи нашли причину

Опарыши в ране пожилого москвича с онкологией могли появиться из-за ненадлежащего ухода. Таким мнением поделились с 360.ru в департаменте здравоохранения столицы.

Об ухудшении состояния пенсионера рассказала его родственница 15 сентября. Женщина подчеркнула, что выполняла все предписания врачей, а также дезинфицировала руки перед тем, как промыть рану.

В ответ в депздраве заявили, что пациент регулярно и в полном объёме получает медицинскую помощь «по поводу лечения основного онкологического заболевания». Мужчине и его родственникам дают инструкции по уходу за раной, поэтому никаких нарушений со стороны медиков не зафиксировано.

«На днях пациент обратился за помощью к врачам с жалобами на боль в области раны на шее. Врачами был проведен осмотр пациента, очищение раны, обработка и перевязка. Госпитализация пациента в данной ситуации не требуется», — подчеркнули в ведомстве.