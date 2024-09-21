Зеленский выделил ещё $12 млрд, чтобы «довоевать» 2024 год
Зеленский подписал закон о выделении 500 млрд гривен на военные нужды в 2024
Владимир Зеленский утвердил выделение дополнительных 500 млрд гривен (более $12 млрд) на военные нужды Украины в 2024 году. Об этом сообщили на сайте Верховной рады.
18 сентября в украинском парламенте внесли изменения в бюджет страны на 2024 год по финансовому обеспечению сектора обороны и безопасности. В этом году Украина побила рекорд расходов на военные нужды, объём которых на этот раз составил 3,73 трлн гривен (около $90 млрд).
Возможно, это просто совпадение, но ранее всему офису Владимира Зеленского увеличили зарплаты. К примеру, депутаты Верховной рады теперь будут получать на 26,2% больше, чем они зарабатывали в 2024. Такими темпами украинские власти скоро станут богаче тех, кто вливанет в них деньги.
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