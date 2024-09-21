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21 сентября, 11:21

При проверке «Газели» в Москве изъяли сумку с драгоценными слитками почти на 20 млн

В Москве задержали двух мужчин, перевозивших драгметаллы более чем на 18,5 млн

Изъятый слиток с золотом. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Изъятый слиток с золотом. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Москве остановили «Газель», в которой двое мужчин перевозили драгоценные металлы в слитках на сумму более 18,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Задержанные перевозчики драгоценных металлов. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Пресечён незаконный оборот драгоценных металлов стоимостью свыше 18,5 млн рублей. Около одного из домов по ул. Симоновский вал остановлен автомобиль марки «Газель». В машине находились двое мужчин 48 и 36 лет, которые добровольно выдали сумку с пятью кустарными слитками из металла жёлтого цвета, которые направлены на исследование», — говорится в публикации.

Экспертиза позволила установить, что один из слитков сплавлен из золота, серебра, цинка и меди, а остальные четыре — из меди и золота. Общая масса химически чистых драгоценных металлов в изъятых предметах: минимум 2,5 килограмма золота и по меньшей мере 41 грамм серебра.

Общую стоимость химически чистого золота в слитках оценили более чем в 18,5 миллиона рублей. Задержанным избрали меру пресечение. В их отношении возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 191 УК РФ «Незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, в крупном размере, организованной преступной группой», его ход на контроле прокуратуры ЮВАО.

Цена на золото установила новый рекорд
Цена на золото установила новый рекорд

Ранее Life.ru рассказывал о попытке незаконно озолотиться, предпринятой жителем Читы. Мужчина зашёл в один из ювелирных магазинов, поизучал прилавки, дождался, когда персонал отвлечётся, и вытащил лоток с витрины, которую забыли закрыть сотрудники. Лоток с золотыми украшениями он засунул под рубашку и пошёл восвояси. Правда, провернул он это всё прямо под объективом камеры наблюдения.

Юрий Лысенко
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