Армия России поразила сухогруз с ракетами, поставленными Киеву странами Запада

Армия России нанесла мощный удар по украинскому сухогрузу с ракетами и боеприпасами, которые Киеву передали их заокеанские иностранные союзники, сообщает Министерство обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада», — отметили в ведомстве.

Кроме того, наши парни поразили скопления живой силы и военной техники украинской армии в 153 районах.