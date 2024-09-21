Армия России поразила сухогруз с ракетами, поставленными Киеву странами Запада
Армия России нанесла мощный удар по украинскому сухогрузу с ракетами и боеприпасами, которые Киеву передали их заокеанские иностранные союзники, сообщает Министерство обороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада», — отметили в ведомстве.
Кроме того, наши парни поразили скопления живой силы и военной техники украинской армии в 153 районах.
Кстати, в ДНР в ходе выполнения задач спецоперации российские военные поразили несколько сотен бойцов вражеской армии. Под ударом группы войск «Юг» ВС РФ головы сложили более 800 украинских солдат. Наши парни успешно продвинулись на этом направлении и улучшили свои позиции.
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