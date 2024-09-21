Умер известный советский учёный и политик Евгений Сапиро

В Пермском крае умер Евгений Сапиро — политик и экономист, который внёс огромный вклад в развитие региона. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Для многих выпускников пермских вузов Евгений Саулович стал одним из лучших преподавателей и определил путь в карьере. Имя Евгения Сауловича стало знаковым для целого поколения учёных и политиков Пермского края», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Сапиро ушёл из жизни на 91-м году. Он стал первым председателем законодательного собрания Пермской области, представлял регион в Совете Федерации и возглавлял министерство региональной и национальной политики РФ. Его усилиями были основаны «Пермское землячество» и традиционная «Строгановская премия».