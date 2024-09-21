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Регион
21 сентября, 10:34

Умер известный советский учёный и политик Евгений Сапиро

Умер экс-министр региональной и национальной политики России Евгений Сапиро

Политик Евгений Сапиро. Обложка © Telegram / Дмитрий Махонин

Политик Евгений Сапиро. Обложка © Telegram / Дмитрий Махонин

В Пермском крае умер Евгений Сапиро — политик и экономист, который внёс огромный вклад в развитие региона. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Для многих выпускников пермских вузов Евгений Саулович стал одним из лучших преподавателей и определил путь в карьере. Имя Евгения Сауловича стало знаковым для целого поколения учёных и политиков Пермского края», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Сапиро ушёл из жизни на 91-м году. Он стал первым председателем законодательного собрания Пермской области, представлял регион в Совете Федерации и возглавлял министерство региональной и национальной политики РФ. Его усилиями были основаны «Пермское землячество» и традиционная «Строгановская премия».

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Ранее Life.ru рассказывал, что в возрасте 32 лет ушёл из жизни корреспондент редакции силовых ведомств РИА «Новости» Иван Сураев. Долгое время он боролся с тяжёлой болезнью. В его обязанности входило освещение работы оборонно-промышленного комплекса России. Также он выезжал в опасные командировки в Латинскую Америку и освещал переворот в Венесуэле в 2019 году.

Александра Мышляева
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