В Тверской области ищут девочку, которая ушла из дома 20 сентября и пропала
Елизавета Васильева, пропавшая в Кашинском городском округе Тверской области. Обложка © Telegram / CУ СК РФ по Тверской области
В Тверской области ищут девочку 2009 года рождения, которая 20 сентября ушла из дома и перестала выходить на связь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
«Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного отсутствия несовершеннолетней Васильевой Елизаветы Ильиничны, 2009 года рождения, которая 20 сентября покинула место своего проживания в Кашинском городском округе, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно», — сказано в публикации.
Правоохранители разыскивают подростка и выясняют обстоятельства пропажи. Всех, кто обладает информацией о том, где находится Елизавета, просят сообщить её региональному СУ СК РФ, позвонив по номеру 8-930-179-00-69.
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