В Литве предложили стрелять в родителей, которые показывают детям русские фильмы

Телеведущий из Литвы Альгис Раманаускас предложил расстреливать родителей, которые показывают или дают послушать своим детям русские фильмы и песни. Детей при этом в таких случаях заберут из семьи, сообщает Sputnik Литва.

«Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Так их... Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей, — Прим. Life.ru) или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять. Детей у таких надо забирать», — заявил Раманаускас.

Ярый ненавистник русского народа уже не первый раз прославляется своими острыми и разжигающими скандал высказываниями. Журналист регулярно появляется в эфире литовского общественного телевидения.

По поводу высказываний Альгиса Раманаускаса уже обратились в полицию. Депутат Сейма Мингадугас Пуйдокас потребовал от спикера Сейма и главы МИД оценить подобные заявления.