Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 11:26

В Литве предложили стрелять в родителей, которые показывают детям русские фильмы

Телеведущий из Литвы Альгис Раманаускас предложил расстреливать родителей, которые показывают или дают послушать своим детям русские фильмы и песни. Детей при этом в таких случаях заберут из семьи, сообщает Sputnik Литва.

«Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Так их... Тут вопрос в том, что сделать сначала отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей, — Прим. Life.ru) или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять. Детей у таких надо забирать», — заявил Раманаускас.

Ярый ненавистник русского народа уже не первый раз прославляется своими острыми и разжигающими скандал высказываниями. Журналист регулярно появляется в эфире литовского общественного телевидения.

По поводу высказываний Альгиса Раманаускаса уже обратились в полицию. Депутат Сейма Мингадугас Пуйдокас потребовал от спикера Сейма и главы МИД оценить подобные заявления.

Журналисты, чиновники и первые лица: Россия занесла в чёрный список почти сотню русофобов из США
Журналисты, чиновники и первые лица: Россия занесла в чёрный список почти сотню русофобов из США

Ранее стало известно, что Литва установила бетонные пирамиды («зубы дракона») и другие укрепления на границе с Калининградской областью. На этот шаг страна пошла ради обеспечения более эффективной обороны. Также на границе расположили мины и противотанковые ежи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Наталья Афонина
  • Новости
  • Литва
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров