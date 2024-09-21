Шестимесячная девочка умерла в колыбели после кормления смесью
В Ленобласти младенец умер после кормления детской смесью
Во Всеволожском районе Ленинградской области младенец скончался в своей кроватке после того, как мать покормила её детской смесью. Вернувшись из другой комнаты, женщина обнаружила дочь с посиневшими губами. Об этом пишет Mash на Мойке.
По словам 24-летней Марии, она дала девочке бутылочку с детским питанием и ушла в другую комнату. Вернувшись, она, увидев дочь, сразу вызвала скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть младенца.
Насчёт самой Марии: девушка обладает не самой примерной репутацией, её несколько раз судили за кражи, совершённые группой лиц. Полтора года назад в суде лежали материалы дела об умышленном уничтожении имущества с её именем внутри, но на заседание она не явилась, после чего была объявлена в федеральный розыск.
Ранее в Удмуртии в Селе Дебёсы в выгребной яме нашли тело младенца. Оказалось, что мать выкинула свою новорождённую дочь в выгребную яму. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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