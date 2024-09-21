Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 11:05

Шестимесячная девочка умерла в колыбели после кормления смесью

В Ленобласти младенец умер после кормления детской смесью

Во Всеволожском районе Ленинградской области младенец скончался в своей кроватке после того, как мать покормила её детской смесью. Вернувшись из другой комнаты, женщина обнаружила дочь с посиневшими губами. Об этом пишет Mash на Мойке.

По словам 24-летней Марии, она дала девочке бутылочку с детским питанием и ушла в другую комнату. Вернувшись, она, увидев дочь, сразу вызвала скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть младенца.

Насчёт самой Марии: девушка обладает не самой примерной репутацией, её несколько раз судили за кражи, совершённые группой лиц. Полтора года назад в суде лежали материалы дела об умышленном уничтожении имущества с её именем внутри, но на заседание она не явилась, после чего была объявлена в федеральный розыск.

Звезда «Папиных дочек» показала фото с младенцем и намекнула, что родила дочь
Звезда «Папиных дочек» показала фото с младенцем и намекнула, что родила дочь

Ранее в Удмуртии в Селе Дебёсы в выгребной яме нашли тело младенца. Оказалось, что мать выкинула свою новорождённую дочь в выгребную яму. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / topotishka

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров