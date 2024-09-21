Психолог объяснила жестокость людей к питомцам на примере измученных собак звезды «Кухни»

Из года в год с приходом осени зоозащитники и просто неравнодушные граждане начинают бить тревогу из-за роста числа брошенных на дачах животных. Как правило, летом люди берут себе на участок кошек и собак, а с приходом холодов уезжают в город, бросая на произвол судьбы тех, кого приручили. Как можно так жестоко поступать с беззащитным существом, объяснила психолог, консультирующая в гештальт-подходе, Виктория Прищик, комментируя историю с измученными собаками актёра «Кухни» Виктора Хориняка.

По словам специалиста, жестокость и равнодушие по отношению к питомцам часто говорят о низком уровне психологической зрелости человека. Это происходит, когда ожидания не совпадают с реальностью.

«Человек представлял себе будущее, где он счастливый владелец идеальной воспитанной собаки, а когда обнаружилось, что питомец — это большая ответственность, и требует много сил, времени и ресурсов, то решил отказаться от затеи заводить её», — пояснила психолог в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

В лучшем случае, собаке находят новых хозяев, а в худшем — просто выбрасывают на улицу. При этом последний вариант обычно выбирают из-за чувства бессилия и стыда. Кроме того, это может быть признаком безответственности и халатности, и бессознательным желанием наказать кого-то более слабого.

Ещё одна причина кроется в неудовлетворённости собственной жизнью, добавила эксперт. Часто люди, неспособные отдавать любовь и добро, сами испытывают их дефицит. У них множество внутриличностных проблем и есть трудности с построением отношений с окружающими.

«Такой человек внутри несчастен, и оттого поступки его часто не способны осчастливить окружающих, скорее даже наоборот», — заключила психолог.