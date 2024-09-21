«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Беловоды, Владимировка, Глухов, Журавка, Кондратовка, Катериновка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Шалыгино, Хотень и Фомино», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что за пять дней бойцам спецназа «Ахмат» удалось сдвинуть линую фронта на полтора километра в глубину и семь километров в ширину на участке недалеко от Волоконска и Нечаева Курской области. По словам командира батальона, бойцы работали там вместе с 1427-м полком ВС РФ. Кроме того, спецназовец отметил, что на участке продвижения шли бои с малыми группами противника.