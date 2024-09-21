«Тебе слово, детка»: Байден уступил жене место во главе стола на заседании Белого дома

Президент США Джо Байден проводил заседание в Белом доме, которое впервые за 11 месяцев проводилось в полном составе. Американский лидер посадил во главе стола свою жену Джилл, а после передал ей слово.

Заседание Белого дома. Видео © Fox News

«При предыдущих администрациях первые леди тоже присутствовали. Джилл впервые присоединилась к нам Тебе слово, детка», — прочитал с листочка Джо Байден.

Американским официальным лицам, среди которых можно заметить госсекретаря Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина, пришлось смиренно натянуть на эти самые лица улыбки и ждать, пока ненаглядная президента закончит свою важнейшую речь.