«Тебе слово, детка»: Байден уступил жене место во главе стола на заседании Белого дома
Байден посадил жену во главе стола на заседании Белого дома
Байден целует свою жену Джилл на съезде в Чикаго. Фото © ТАСС / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден проводил заседание в Белом доме, которое впервые за 11 месяцев проводилось в полном составе. Американский лидер посадил во главе стола свою жену Джилл, а после передал ей слово.
Заседание Белого дома. Видео © Fox News
«При предыдущих администрациях первые леди тоже присутствовали. Джилл впервые присоединилась к нам Тебе слово, детка», — прочитал с листочка Джо Байден.
Американским официальным лицам, среди которых можно заметить госсекретаря Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина, пришлось смиренно натянуть на эти самые лица улыбки и ждать, пока ненаглядная президента закончит свою важнейшую речь.
Кстати, американские СМИ считают Джилл Байден единственным человеком в стране, который способен как-то влиять на конечные решения Джо Байдена. К примеру, когда он ещё планировал участвовать в выборах, грядущую стратегию они определяли вместе с женой.