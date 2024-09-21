Актёр из «Моей прекрасной няни» и «Наша Russia» умер в 44 года

На 45-м году жизни скончался актёр театра, кино и сериалов Владимир Моргунов. Об этом сообщили его близкие на странице артиста в соцсети.

Моргунов родился в 1980 году, а в 2004 окончил РАТИ-ГИТИС, получив образование по специальности «актёр драматического театра и кино». Два года служил в столичном театре «У Никитских ворот». Также работал ведущим на мероприятиях.

Моргунов появился в нескольких сериях «Моей прекрасной няни», в «Доме кувырком», сериале «Кто в доме хозяин?» и в фильме «Наша Russia: Яйца судьбы». Прощание с актёром состоялось 18.09.2024 г. в 12:00 в городе Малоярославец. О причинах его безвременной кончины не сообщается.