Актёр из «Моей прекрасной няни» и «Наша Russia» умер в 44 года
Актёр сериала «Моя прекрасная няня» Владимир Моргунов умер в возрасте 44 лет
Владимир Моргунов. Фото © Кино-театр.ру
На 45-м году жизни скончался актёр театра, кино и сериалов Владимир Моргунов. Об этом сообщили его близкие на странице артиста в соцсети.
Моргунов родился в 1980 году, а в 2004 окончил РАТИ-ГИТИС, получив образование по специальности «актёр драматического театра и кино». Два года служил в столичном театре «У Никитских ворот». Также работал ведущим на мероприятиях.
Моргунов появился в нескольких сериях «Моей прекрасной няни», в «Доме кувырком», сериале «Кто в доме хозяин?» и в фильме «Наша Russia: Яйца судьбы». Прощание с актёром состоялось 18.09.2024 г. в 12:00 в городе Малоярославец. О причинах его безвременной кончины не сообщается.
Ранее актёр из сериала «Интерны» умер после ранки, которой он не предавал значения. Когда место воспалилось, он обратился к врачу, в больнице ему сделали необходимые манипуляции и отпустили домой, а спустя несколько дней он скончался.