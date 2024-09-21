У беременной перекосило лицо после укола ботокса незарегистрированным препаратом

У беременной перекосило лицо после инъекций не зарегистрированным в РФ препаратом. Косметолог не берёт на себя ответственность, а страшные последствия «уколов красоты» за 2500 рублей держатся уже три месяца.

В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ девушка рассказала, что в июне записалась на процедуру омоложения лица в качестве модели к ученице косметолога, оплата — перевод на карту. Перед этим она проконсультировалась с гинекологом, и тот дал добро. При оказании услуг использовали ботокс Refinex, как уже выяснилось позже, не зарегистрированный в РФ. По словам девушки, на следующий вечер у неё повело один уголок губы, ситуация стала ухудшаться.

Последствия процедуры. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Тогда клиентка вновь обратилась к косметологу, который сказал, что через три недели всё пройдёт: «Вы не одна такая, токсин оказался слишком сильный». Спустя время, по словам девушки, улучшений не последовало. Косметолог лишь в хамской форме сняла с себя ответственность — отказалась переделывать неудачный результат, а затем и вовсе обвинила обеспокоенную клиентку, что она виновата сама. Спустя месяц разборок деньги вернули, но лицо так и осталось перекошенным. По словам девушки, теперь ей нужно ходить на процедуры микротока и делать массажи, чтобы избавиться от последствий.

Косметолог Анна Воронина сообщила SHOT ПРОВЕРКЕ, что перекосить лицо могло вне зависимости от введённого препарата. Причина может быть в неправильной технике косметолога, если уколоть не в те точки. Такой результат поправим переколом. При этом дешёвый ботулотоксин Refinex, который не зарегистрирован в РФ, обладает мощным воздействием, с ним нужно обходиться аккуратно.