С 13 лет на игле: Как мать-блогер сделала из дочери жертву косметологии

В современном мире люди часто гонятся за популярностью и трендами. Мама-блогер Адель, кажется, тоже не прочь взять кусочек славы. Получилось у неё это благодаря своей дочери, которую с ранних лет водит к косметологу. Сейчас Ульяна похожа на взрослую мадам, а не на 15-летнего подростка, и всё это благодаря огромным губам, которые она делает с 13 лет под присмотром мамы.

15-летней Ульяне вкалывают филлер в губы под присмотром мамы.

Недавно видео с 15-летней Ульяной, которой накачивают губы, разлетелось по Интернету, а её маму начали осуждать и критиковать. Блогер живёт в Лос-Анджелесе (США) и частенько хвастается собой и внешностью дочерей. Также девушка не скрывает, что они стали такими «красивыми» благодаря косметологическим процедурам. Больше всего в их семье любят пухлые губы, поэтому дочь Адель колет филлеры с 13 лет. По словам мамы-блогера, ей безумно нравится, как выглядит её чадо после подобных вмешательств. «Ей очень идёт», — говорит Адель.

Как стало известно, девочке вкалывают препараты высокой плотности, которые дают длительный эффект. Объём юная Ульяна предпочитает большой — 1 мл. Не все взрослые дамы решаются ввести такое количество филлера, поэтому многие подписчики «прогрессивной мамы» посчитали такие действия безрассудными и вредящими здоровью ребёнка.

Блогер Адель из США разрешает своей дочери-подростку увеличивать губы с 13 лет. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / adelnepsha

Критика Адель, конечно же, не понравилась, и она чётко дала понять, что для её семьи такие процедуры — норма. А тех, кого что-то не устраивает, девушка, мягко говоря, попросила покинуть её социальные сети. Кстати, блогер нередко высказывает недовольство в адрес людей, которые оставляют негативные комментарии. «Блокирую пачками», — высказалась мама Ульяны.

15-летняя Ульяна вкалывает в губы по 1 мл филлера, а её мама только за. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / adeltheone

Сама Адель тоже достаточно рано начала прибегать к косметологическим процедурам. Например, с 27 лет она регулярно (два раза в год) закалывает лицо ботоксом, чтобы не «превратиться в изюм». Девушка уверяет, что без такой процедуры избежать морщин не получится, поэтому активно советует делать ботокс всем подписчикам. Интересно, во сколько лет она решит, что дочерям тоже «пора» подтянуть лицо?

Однако многие косметологи не рекомендуют проводить процедуры, которые изменяют черты лица минимум до 18 лет. По словам специалистов, основную форму лицо приобретает к 21 году, поэтому ранние «уколы красоты» могут навредить несформировавшимся тканям и изменить пропорции. Помимо того, у подростка увеличивается риск возникновения аллергических реакций, а они могут нанести вред организму и вовсе испортить внешность.

Прогрессивная мама-блогер из США призывает всех подписчиков делать ботокс и скоро поведёт на эту процедуру остальных дочерей. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / adeltheone