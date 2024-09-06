Всё из детства: Как психологические травмы разрушают вашу жизнь взрослого

Как родителям уберечь детей от опасности? Сказать, что можно делать, а чего делать не стоит. Но одно дело — сказать и объяснить, почему нет, другое — просто наказать: «Не бегай, не прыгай, не шуми, не суй пальцы в розетку, это нельзя, другое нельзя! Да вообще ничего нельзя!» Что видит ребёнок, когда он так себя ведёт? Мама злится и не любит. В детстве самый большой страх для малыша — быть отвергнутым родителями. В такие моменты, травмируясь о мамины и папины слова, он начинает принимать решения.

Травма «ничего не делать»

Как появляются детские психологические травмы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Chukhil

Такая травма делится на две категории. Первая — не делать что-то конкретно: не шуметь, не кричать, не лезть высоко, не прыгать по лужам. Вторая — не делать вообще ничего. Например: ребёнок хочет помочь маме по дому, но ему не разрешают, потому что у него это пока не очень хорошо получается, он ещё не научился. Для мамы в данной ситуации от малыша будет больше проблем, чем помощи. Проще сказать, чтобы ребёнок ничего вообще не делал.

Человек, имеющий такую травму, во взрослой жизни часто не знает, что ему нужно делать, постоянно ощущает свою бесполезность, ничего не предпринимает, а после чувствует свою никчёмность. Но изменить ничего не может, потому что его удерживает травма «не делай». Он думает, что всё бессмысленно. Мария Аникина Психотерапевт, бизнес-психолог

Как рассказывает Life.ru психотерапевт, бизнес-психолог Мария Аникина, запрещая ребёнку проявляться, родители не дают ему быть собой. После обычно подключаются упрёки и недовольство собственным дитя. «Взрослые говорят, что он учится не так, не такой опрятный, не такой усидчивый, не такой старательный, при этом сравнивая его с соседским ребёнком: Вот Юля на пятёрки учится, а Вася маме помогает», — приводит пример эксперт.

Что слышит ребёнок? «Если я буду так же хорошо учиться, как та девочка, то мама будет мной гордиться и ещё больше любить». В этот момент маленький человек отказывается от себя. А потом всю взрослую жизнь будет искать.

Данная травма хорошо прослеживается в современных тенденциях: регулярно менять профессию, заниматься саморазвитием, находиться в вечном поиске себя. Мария Аникина Психотерапевт, бизнес-психолог

Только вот, со слов эксперта, если посмотреть на статистику, то она окажется печальной. До сих пор остаётся небольшой процент тех, кто смог найти себя. Всё потому, что с детства родители не рассказали и не обучили, а пресекали любые попытки ребёнка быть собой.

Травма «второго ребёнка в семье»

Почему так важно готовить малыша к пополнению в семье заранее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nastyaofly

Следующий травмирующий момент — это появление второго малыша в семье. Как рассказывает психолог, внимание мамы теперь не на первенце и ребёнок это замечает. Он видит отношение родителей к младшему.

И принимает мысль, что, «когда ты маленький, тогда тебя любят». Что во взрослом возрасте сказывается как инфантильная и безответственная позиция. Мария Аникина Психотерапевт, бизнес-психолог

Дополнительно, также обращает внимание эксперт, родители начинают вытеснять первого ребёнка с его законного места, заставляя следить за младшим. Простым языком: выполнять работу родителей, быть родителем брату / сестре.

«Во взрослом возрасте такой человек будет испытывать регулярное напряжение, контролировать близких, не будет иметь возможности полноценно расслабляться и отдыхать. А также чувствовать и нести чужую ответственность», — поясняет эксперт.

Травма из-за развода родителей

Как развод родителей отразится на психике ребёнка? Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com – Yuri A

И ещё одна серьёзная травма — это развод родителей. «К сожалению, взрослые остаются всё такими же детьми. При разводе не имеют возможности грамотно договориться между собой, не втягивая в проблемы малышей», — сетует эксперт. Например, мама на эмоциях обиды может многое наговорить про папу. Ребёнок, конечно, начнёт её защищать, поэтому отца возненавидит.

Это приведёт к тому, что во взрослом возрасте такой ребёнок никому не станет доверять. Делать будет всё сам, заработает проблемы с делегированием. Ведь если не он, то кто же? Никто не придёт и не поможет. Такой человек будет считать, что мир обманчив так же, как и папа: обманул и ушёл. Мария Аникина Психотерапевт, бизнес-психолог