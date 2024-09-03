Гипнолог предупредила, в каких случаях «гроботерапия» на самом деле «сведёт в могилу» Гипнолог Дуденкова: «Гроботерапия» может привести к дебюту шизофрении 3 сентября, 13:41 В России набирает популярность так называемая «гроботерапия». Обложка © Freepik.com/wirestock

«Гроботерапия», которую начали практиковать в России, может не только не избавить от страха смерти, но и привести к шизофрении. Об этом Life.ru рассказала гипнолог, психолог Екатерина Дуденкова. По её словам, облегчение, которое люди испытывают после процедуры — это временное явление, и никакого терапевтического эффекта от сомнительной практики не стоит ждать.

Гроботерапия – это своего рода провокация, направленная против самого себя, желание пережить экстремальные ощущения в надежде, что после этого самое страшное отступит и перестанет быть таковым. Облегчение, которое заживо похороненные испытывают сразу после церемонии, объясняется пережитым стрессом и наступившей после него эйфорией. Это никакое не исцеление, это стандартная реакция организма на избавление от опасности. Екатерина Дуденкова Гипнолог, психолог

Гипнолог предупреждает, что этот эффект не только краткосрочен и не имеет никакого терапевтического значения, но и может стать причиной развития более серьёзных заболеваний психики.

Сама процедура предусматривает на первом этапе максимальное переживание страха с последующим избавлением от него. У людей со склонностями к нарушениям психики этого избавления может не произойти, предупреждает Дуденкова. Вместо этого возможны такие последствия, как дебют шизофрении, эпилепсии или панических атак. Но даже если настолько далеко дело не зайдёт, ментальное здоровье, и без того подорванное, пострадает ещё сильнее.

«Психика человека имеет слишком тонкую организацию, чтобы пытаться лечить её при помощи погребения заживо. Само по себе желание отрепетировать собственную смерть, на самом деле, может быть весомым поводом для обращения к психологу», — заключила собеседница Life.ru.

Напомним, что в России набирает популярность так называемая «гроботерапия». Почувствовать себя мёртвым можно за 100–150 тысяч рублей. Решившиеся на такой ритуал утверждают, что перестали бояться смерти, находятся «на пике счастья» и стали больше любить своих родных. Правда, «нереальные» эмоции не разделяют общественники из движения «Сорок сороков». Они требуют прекратить устраивать фейковые похороны и наказать участников за оскорбление чувств верующих.