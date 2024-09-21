День осеннего равноденствия 22 сентября: Как очистить себя и подготовиться к новому витку жизни

Люди ещё с древних времён придавали огромное значение дню осеннего равноденствия. Считается, что это время, когда природа завершает цикл зрелости и готовится к зимнему покою. В некоторых культурах в этот день принято проводить обряды, связанные с благодарностью и прощением. Что именно надо делать, рассказала эзотерик Инна Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Чёткой даты у осеннего равноденствия нет — переход каждый раз происходит в разное время. В этом году он выпал на воскресенье, 22 сентября. По словам эксперта, силу этого дня можно использовать для очищения и подготовки к новому витку жизни. Народные праздники включают сбор урожая, ритуалы благодарности земле и природе, а также гадания на будущее.

«Вечером люди собирались за общим столом, делились своими жизнями и приготавливали блюда из собранного урожая. Огонь костра становился символом очищения, все загадывали желания и просили о дальнейших благословениях», — рассказала эзотерик.

Важно в этот день обратить внимание на своё внутреннее состояние и задуматься о том, что надо отпустить, чтобы освободить место для нового. Можно написать на бумаге все свои обиды и страхи и сжечь их в огне. Это будет символом не только прощения, но и возвратом к чистоте и невинности, рассказала Мишина.