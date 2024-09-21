Российский дрон «разглядел» в курском лесу и подбил спрятанную бронемашину ВСУ ВС РФ уничтожили FPV-дроном бронемашину ВСУ в лесу в Курской области 21 сентября, 12:26 Оператор дрона ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Украинские военнослужащие попытались спрятать свою бронемашину в лесу в приграничном районе Курской области, однако российские разведчики при помощи дрона обнаружили вражескую технику. Об этом сообщает Минобороны РФ.

ВС РФ ударили по военной технике ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью БПЛА было выявлено движение боевой бронированной машины ВСУ, экипаж которой пытался скрыть её в лесополосе в приграничном районе Курской области», — говорится в тексте.

После получения данных от разведки российский FPV-дрон ударил по бронемашине ВСУ. Уничтожение цели подтвердили съёмки с воздуха.

Ранее сообщалось, что российская армия поразила железнодорожный эшелон, на котором ВСУ перевозили иностранную боевую технику. Кроме того, был уничтожен цех, где производились компоненты оперативно-тактических ракет в зоне спецоперации.

Авторы Татьяна Миссуми