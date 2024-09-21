Соратник Кадырова заявил о переброске сил ВСУ в Курскую область

Украина ежедневно теряет большое количество своих солдат в боях с ВС РФ на Курском направлении. Из-за этого ВСУ начали перекидывать туда свои подразделения. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Противник сюда заводит разные подразделения, потому что реально он понёс здесь очень большие потери», — заявил он.

Откуда конкретно Украина перебрасывает подразделения, соратник главы Чечни не уточнил. Возможно, из западной части страны, а может быть и нет. Пока ответ на этот вопрос дать сложно, добавил Алаудинов.