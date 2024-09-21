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21 сентября, 12:52

Соратник Кадырова заявил о переброске сил ВСУ в Курскую область

Алаудинов: ВСУ из-за потерь перекидывают подразделения в курское приграничье

Украина ежедневно теряет большое количество своих солдат в боях с ВС РФ на Курском направлении. Из-за этого ВСУ начали перекидывать туда свои подразделения. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Противник сюда заводит разные подразделения, потому что реально он понёс здесь очень большие потери», — заявил он.

Откуда конкретно Украина перебрасывает подразделения, соратник главы Чечни не уточнил. Возможно, из западной части страны, а может быть и нет. Пока ответ на этот вопрос дать сложно, добавил Алаудинов.

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Всего за время боёв в Курской области Украина потеряла уже более 15 650 солдат, 124 танка и 121 артиллерийское орудие. Россия продолжает успешно атаковать врага и рушить различные объекты инфраструктуры ВСУ. Также наши парни за время сражений в приграничье смогли уничтожить 95 бронетранспортёров, 786 боевых бронированных машин и 478 автомобилей.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Афонина
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