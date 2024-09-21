В Красноярском крае умер 10-летний мальчик, к которому отказалась ехать скорая

Мальчик из города Артёмовск Курагинского района Красноярского края сутки ждал приезда скорой и умер в больнице. Об этом «Взгляд Инфо» рассказали родственники погибшего.

Всё случилось 7 сентября. Десятилетний школьник катался на велосипеде, упал и сильно ударился животом о руль. Боль не утихала ни на секунду. Родители позвонили в скорую, но там сказали дать мальчику обезболивающее и отказались приехать к ребёнку. Спустя ночь мальчику легче не стало, поэтому родители снова вызвали медиков. На второй раз карета скорой помощи прибыла достаточно быстро. Выяснилось, что при падении ребёнок получил разрыв внутренних органов и серьёзную потерю крови. Санавиацией его срочно переправили в Красноярск в краевую больницу и прооперировали. Однако утром 21 сентября мальчик умер.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).