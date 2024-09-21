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21 сентября, 15:07

В Красноярском крае умер 10-летний мальчик, к которому отказалась ехать скорая

Погибший мальчик Артём. Обложка © Telegram / Взгляд Инфо

Погибший мальчик Артём. Обложка © Telegram / Взгляд Инфо

Мальчик из города Артёмовск Курагинского района Красноярского края сутки ждал приезда скорой и умер в больнице. Об этом «Взгляд Инфо» рассказали родственники погибшего.

Всё случилось 7 сентября. Десятилетний школьник катался на велосипеде, упал и сильно ударился животом о руль. Боль не утихала ни на секунду. Родители позвонили в скорую, но там сказали дать мальчику обезболивающее и отказались приехать к ребёнку. Спустя ночь мальчику легче не стало, поэтому родители снова вызвали медиков. На второй раз карета скорой помощи прибыла достаточно быстро. Выяснилось, что при падении ребёнок получил разрыв внутренних органов и серьёзную потерю крови. Санавиацией его срочно переправили в Красноярск в краевую больницу и прооперировали. Однако утром 21 сентября мальчик умер.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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Ранее Life.ru писал, что маленький мальчик умер спустя месяц после того, как проглотил батарейку. Родители считают, что к смерти привела некомпетентность врачей. Они полагают, что во время процедуры по извлечению предмета хирурги задели кишку, что спровоцировало в итоге отток крови и смерть. Семья обратилась к юристу, сейчас они вместе готовят заявление в суд. СК проводит проверку.

Александра Мышляева
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