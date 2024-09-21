Кашпировский собрался наказать «фанатиков» за срыв массового транса. Не магией

Директор Анатолия Кашпировского Сергей заявил о намерении наказать активистов движения «Сорок сороков», которые пытались сорвать выступление гипнотизёра и призывали его покинуть страну. Экстрасенс, «заряжавший воду» через экраны телевизоров в СССР, будет писать заявление в полицию.

Сергей рассказал, что ворвавшиеся на сеанс к Кашпировскому люди напоминали бандитов — «все здоровенькие, крепенькие». Они вырвали из рук психотерапевта микрофон и начали обзывать его сатаной и отправлять в Америку.

«Непонятно, по какой причине, чем он мешает в России. Какие-то фанатики. Было видно, что кем-то это спланировано, не знаю, кому это надо. Естественно, мы вызвали наряд полиции, но они убежали до их приезда», — поделился деталями с «Газетой.ru» директор Кашпировского.

Он добавил, что сидящих в зале зрителей возмутила хамская выходка общественников. Никто не покинул сеанс, и даже, напротив, люди начали кричать нарушителям, чтобы они покинули сцену и не мешали выступлению гипнотизёра.

«Люди все, которые сидели, они кричали: «Уходите. Что вы делаете?» Ни на кого это не произвело впечатление. При этом это пожилые люди, взрослые женщины. Там была бабушка, которая говорила: «Ребята, что вы творите, вас же никто сюда не звал. Вам это не нравится? Пожалуйста, оставьте свое мнение при себе или выражайте его в разумных формах», — отметил представитель Кашпировского.