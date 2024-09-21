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21 сентября, 13:37

Путин поздравил Пашиняна и народ Армении с Днём независимости республики

Российский президент Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну телеграмму с поздравлениями в связи с Днём независимости республики, в которой подчеркнул важность двусторонних отношений между странами. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабинета министров.

«Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Республики Армения. Дальнейшее развитие дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов. Желаю Вам здоровья и успехов, а всем гражданам Армении счастья и процветания», — сказано в послании.

Также поздравления Пашиняну направил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства РФ отметил, что развитие российско-армянского сотрудничества в разных сферах полностью соответствует национальным долгосрочным интересам обеих стран.

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Ранее сам Никол Пашинян выступил с поздравительной речью в честь празднования Дня независимости Армении. Он сказал, что уровень суверенитета республики растёт день ото дня и выделил главные приоритеты развития страны: независимость, государственность и демократия.

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ТАСС / EPA / EVGENIA NOVOZHENINA

Юрий Лысенко
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