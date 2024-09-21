Муравьи погрузили немцев в «тёмные века»
Bild: В Германии начались перебои со светом и связью из-за нашествия муравьёв
Муравьи. Обложка © freepik / wirestock
Южные районы Германии атаковали средиземноморские муравьи, они перегрызают провода в домах, что уже привело к постоянным перебоям с электричеством и связью. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
«Вид быстро распространяется: первым их встретил пограничный город Лёррах, затем Кель, Гейдельберг и Карлсруэ, а теперь и Штутгарт. Насекомые грызут провода электрокабелей и Интернета, приводя к перебоям с энергоснабжением и связью», — говорится в публикации.
Речь идёт о муравьях Tapinoma magnum, их размер едва достигает трёх миллиметров. В Германию насекомые пришли из Средиземноморья через Швейцарию. По словам специалистов, муравьи не являются переносчиками болезней, но могут вызвать аллергию. Немцы уже призвали местные власти разобраться с «уничтожителями проводов», тем более что они быстро размножаются и организуют многочисленные колонии в домах, на остановках и детских площадках, а также в парках.
Ранее сообщалось, что попытка 47-летней жительницы села Марфинка Ростовской области усмирить пчёл на домашней пасеке завершилась возгоранием сразу трёх построек на участке. По словам женщины, она просто развела огонь, чтобы дымом распугать насекомых.