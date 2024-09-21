Муравьи погрузили немцев в «тёмные века» Bild: В Германии начались перебои со светом и связью из-за нашествия муравьёв 21 сентября, 14:04 Муравьи. Обложка © freepik / wirestock

Южные районы Германии атаковали средиземноморские муравьи, они перегрызают провода в домах, что уже привело к постоянным перебоям с электричеством и связью. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Вид быстро распространяется: первым их встретил пограничный город Лёррах, затем Кель, Гейдельберг и Карлсруэ, а теперь и Штутгарт. Насекомые грызут провода электрокабелей и Интернета, приводя к перебоям с энергоснабжением и связью», — говорится в публикации.

Речь идёт о муравьях Tapinoma magnum, их размер едва достигает трёх миллиметров. В Германию насекомые пришли из Средиземноморья через Швейцарию. По словам специалистов, муравьи не являются переносчиками болезней, но могут вызвать аллергию. Немцы уже призвали местные власти разобраться с «уничтожителями проводов», тем более что они быстро размножаются и организуют многочисленные колонии в домах, на остановках и детских площадках, а также в парках.

Ранее сообщалось, что попытка 47-летней жительницы села Марфинка Ростовской области усмирить пчёл на домашней пасеке завершилась возгоранием сразу трёх построек на участке. По словам женщины, она просто развела огонь, чтобы дымом распугать насекомых.

Авторы Татьяна Миссуми