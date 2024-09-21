На заправке в Ереване прогремел взрыв, уже известно о трёх раненых

На газозаправочной станции в армянской столице произошёл взрыв. Об этом сообщает МВД Армении. По предварительной информации, пострадали три человека.

Сигнал о происшествии поступил 21 сентября в 16։43. К месту инцидента отправились 4 бригады пожарных-спасателей. На данный момент известно о трёх пострадавших. По предварительной информации, взрыв прогремел в подсобном помещении.