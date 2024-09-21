Бывшая Киркорова раскрыла секрет его преображения

В последнее время певец Филипп Киркоров не перестаёт удивлять фанатов радикальными преображениями. По словам диджея Кати Гусевой, роман с которой приписывали королю эстрады, внешности Аполлона артист добился благодаря усердным тренировкам, а не пластике.

«Конечно, Филипп никакие мускулы себе не пришивал. Он правда начал заниматься спортом. На него, я думаю, действует так его новый директор. Он профессиональный спортсмен, который занимается давно спортом. Я думаю, что он прокачал Филиппа, что и ему нужно вернуться в спорт», — отметила диджей в беседе с Ura.ru.

Гусева добавила, что, хоть в интервью Киркоров говорил, будто не любит спорт, в зале его можно увидеть регулярно. Даже до начала сотрудничества с новым директором, ещё в 2018 году, он активно тренировался, уверяет она.

В беседе с изданием Гусева также опровергла инсайд о том, что после свадьбы прекратила общение с Киркоровым. Она заметила, что, несмотря на замужество, они поддерживают с поп-королём дружеское общение.