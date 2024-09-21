Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 19:01

Бывшая Киркорова раскрыла секрет его преображения

Экс-возлюбленная Киркорова Гусева: Филипп добился такой фигуры тренировками

В последнее время певец Филипп Киркоров не перестаёт удивлять фанатов радикальными преображениями. По словам диджея Кати Гусевой, роман с которой приписывали королю эстрады, внешности Аполлона артист добился благодаря усердным тренировкам, а не пластике.

«Конечно, Филипп никакие мускулы себе не пришивал. Он правда начал заниматься спортом. На него, я думаю, действует так его новый директор. Он профессиональный спортсмен, который занимается давно спортом. Я думаю, что он прокачал Филиппа, что и ему нужно вернуться в спорт», — отметила диджей в беседе с Ura.ru.

Гусева добавила, что, хоть в интервью Киркоров говорил, будто не любит спорт, в зале его можно увидеть регулярно. Даже до начала сотрудничества с новым директором, ещё в 2018 году, он активно тренировался, уверяет она.

В беседе с изданием Гусева также опровергла инсайд о том, что после свадьбы прекратила общение с Киркоровым. Она заметила, что, несмотря на замужество, они поддерживают с поп-королём дружеское общение.

«Басков слишком сладкий, Киркоров — высокий»: Лепсу подобрали лучшего соперника для боксёрского поединка
«Басков слишком сладкий, Киркоров — высокий»: Лепсу подобрали лучшего соперника для боксёрского поединка

Ранее стало известно, какие пластические операции сделал Филипп Киркоров. Фанаты считают, что первым делом бывший супруг Пугачёвой сделал блефаропластику, убрав мешки под глазами и морщины. Заметна и ринопластика, которая изменила форму и размер носа. Некоторые уверены, что Киркоров не отказывается даже от инъекций в губы, ведь они стали более объёмными, а контур — отчётливее.

Обложка ©

Telegram / official_kirkorov

Александра Мышляева
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров