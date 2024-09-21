Вместе с товарищем Залужного ликвидирован ещё один знатный офицер ВСУ

В городе Доброполье п Донецкой области вместе с помощником экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в пункте временной дислокации был убит ещё один высокопоставленный украинский офицер Василий Лапчук. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы, информацию подтвердила Розвадовская территориальная община в Львовской области.

Подполковник Лапчук был замкомандира 14 бригады ВСУ по морально-психологической работе. Он был ликвидирован вместе с бывшим советником Залужного в здании гостиницы «Алексия», где украинское командование разместило командный пункт.