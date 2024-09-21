Вместе с товарищем Залужного ликвидирован ещё один знатный офицер ВСУ
Вместе с экс-помощником Залужного в ДНР ликвидирован подполковник ВСУ Лапчук
Василий Лапчук. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Розвадівська ТГ
В городе Доброполье п Донецкой области вместе с помощником экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в пункте временной дислокации был убит ещё один высокопоставленный украинский офицер Василий Лапчук. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы, информацию подтвердила Розвадовская территориальная община в Львовской области.
Подполковник Лапчук был замкомандира 14 бригады ВСУ по морально-психологической работе. Он был ликвидирован вместе с бывшим советником Залужного в здании гостиницы «Алексия», где украинское командование разместило командный пункт.
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне дипломатический работник Валерий Залужный в соцсетях сообщил, что в результате удара ВС РФ в Донецкой области погиб его бывший помощник полковник Александр Никитюк.