Повод задуматься: Названы специальности, которые исчезнут с рынка труда уже к 2029 году

К 2029 году в России может появиться до миллиона «ненужных» офисных работников. Многие специальности пропадут из-за активной цифровизации в мире, при этом резко вырастет спрос на рукастых специалистов, рассказала карьерный консультант Галина Бобкова в беседе с Kp.ru.

Стране в ближайшее время понадобятся высококвалифицированные специалисты, работники для обслуживания установок и машин, а также сотрудники сферы обслуживания и торговли, уверена специалист. А вот те профессии, представителям которых стоит насторожиться:

1. Секретари, делопроизводители, специалисты по документообороту, операторы ввода данных. Такие работники выполняют типовые шаблонные операции, поэтому их труд легко автоматизировать.

2. Рядовые бухгалтеры и экономисты. Сотрудники, работающие в данной должности, как и первые — хорошо заменяемы.

3. Операторы колл-центров, которых уже успели заменить боты.

4. Переводчики. Необходимость в данной профессии пропадёт, потому что в устном переводе растёт популярность синхронного перевода, а с письменным — активно справляются различные гаджеты.

5. Юрисконсульты. Им в ближайшее время на смену придёт всем известный искусственный интеллект, который быстрее будет работать с информацией и выдавать по запросу нужные ответы.

6. Банковские работники, потребность в которых снизится из-за того, что граждане России всё быстрее переходят на онлайн-банкинг.

7. Рядовые аналитики (в финансах, закупках, продажах, инвестировании на биржах). Их заменят машинные алгоритмы, которые смогут проанализировать показатели и предоставить данные для принятия решений.

8. Копирайтеры. Подруга-нейросеть уже сейчас заменяет эти работников и пишет тексты сама.

9. Посредственные программисты. Без дела могут остаться те специалисты, которые выполняют стандартные операции и генерируют несложные коды. Со многими программными расшифровками также давно может справляться ИИ.

10. Руководители. Потребность в этих должностях также снижает автоматизация процессов. Многие управленческие штаты в разных компаниях сильно раздуты, их необходимо оптимизировать.