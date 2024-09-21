Составлен топ мест для отдыха в России в бархатный сезон
Эксперт Волков: Россияне в бархатный сезон отдыхают в Крыму, на Алтае и в Сочи
Бархатный сезон, по прогнозам синоптиков, продлится в России как минимум до середины октября. Это время считается лучшим для пляжного отдыха, поскольку солнце уже не так агрессивно печёт, а вода в море и в озёрах ещё не успела остыть. Особой популярностью у российских туристов сейчас пользуются отнюдь не зарубежные курорты, а города нашей страны. В их числе Хакасия, Казань и Крым, рассказал «Вечерней Москве» президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
По словам эксперта, в бархатный сезон многие туристы стараются добраться до мест, где можно искупаться. Это Байкал, Чёрное, Каспийское и Балтийское моря. Наблюдается большой интерес россиян и к горным курортам Сочинского и Кавказского кластера. Огромное число людей едут в Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию.
«Ещё популярны города, богатые лечебными источниками: Железноводск, Минеральные Воды, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск», — добавил Волков.
Москвичи выбирают направления, до которых недалеко ехать: Казань, Самара и Нижний Новгород. Заметно в туристической области «выросли» Удмуртия, Самарская область и Красноярский край. В то же время активно развиваются Хакасия, Республика Алтай и Алтайский край. Комфортный пляжный отдых обеспечен на юге страны, в Крыму, Дагестане, Северном Кавказе и Калининградской области, отметил эксперт.
Также в последнее время у молодёжи популярностью пользуется отдых в деревне, где из развлечений — походы в баню, забота об огороде и домашнем скоте, единение с природой и, конечно, лежание на пуховой перине. Аренда деревенского домика на сутки обойдётся от 20 до 60 тысяч рублей. По правилам, вы не сможете снять избу менее, чем на две ночи.