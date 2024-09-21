Составлен топ мест для отдыха в России в бархатный сезон

Бархатный сезон, по прогнозам синоптиков, продлится в России как минимум до середины октября. Это время считается лучшим для пляжного отдыха, поскольку солнце уже не так агрессивно печёт, а вода в море и в озёрах ещё не успела остыть. Особой популярностью у российских туристов сейчас пользуются отнюдь не зарубежные курорты, а города нашей страны. В их числе Хакасия, Казань и Крым, рассказал «Вечерней Москве» президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

По словам эксперта, в бархатный сезон многие туристы стараются добраться до мест, где можно искупаться. Это Байкал, Чёрное, Каспийское и Балтийское моря. Наблюдается большой интерес россиян и к горным курортам Сочинского и Кавказского кластера. Огромное число людей едут в Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию.

«Ещё популярны города, богатые лечебными источниками: Железноводск, Минеральные Воды, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск», — добавил Волков.

Москвичи выбирают направления, до которых недалеко ехать: Казань, Самара и Нижний Новгород. Заметно в туристической области «выросли» Удмуртия, Самарская область и Красноярский край. В то же время активно развиваются Хакасия, Республика Алтай и Алтайский край. Комфортный пляжный отдых обеспечен на юге страны, в Крыму, Дагестане, Северном Кавказе и Калининградской области, отметил эксперт.