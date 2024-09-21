«Без помощи они бы не выжили»: Волонтёры спасли собак из зоны СВО и привезли их в Нижний Новгород
Нижегородские волонтёры привезли из зоны СВО четырёх оставленных собак
Операцию по спасению домашних животных из зоны СВО провели волонтёры из Нижнего Новгорода. Они привезли в город четырёх собак, оказавшихся на улице под обстрелами ВСУ.
«Мы забрали из зоны СВО несколько небольших собачек, чтобы привести их в порядок и пристроить в добрые руки. Собаки были совсем одни, истощены и обезвожены. Без помощи они бы не выжили», — делятся историей спасения с kp.ru представители благотворительной организации «Сострадание НН».
Сейчас хвостатых поместили на платную домашнюю передержку. В ближайшее время их обработают от паразитов, провакцинируют и простерилизуют. Одну из собак отвезут на осмотр и лечение — у животного травмированы задние лапы.
Когда все необходимые процедуры завершат, собак поместят в приют. Там сотрудники «Сострадания НН» начнут готовить хвостиков к пристройству и искать им новую добрую семью.
Ранее Life.ru писал о том, что ещё одну партию пушистых спасли из зоны СВО. Собак и кошек нашли в Белгородской области. Волонтёры привезли животных в Москву, обследовали и взяли у них анализы. Сейчас большая часть остаётся на передержке. В будущем всем питомцам найдут новых хозяев.
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