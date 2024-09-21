Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 19:16

«Без помощи они бы не выжили»: Волонтёры спасли собак из зоны СВО и привезли их в Нижний Новгород

Нижегородские волонтёры привезли из зоны СВО четырёх оставленных собак

Операцию по спасению домашних животных из зоны СВО провели волонтёры из Нижнего Новгорода. Они привезли в город четырёх собак, оказавшихся на улице под обстрелами ВСУ.

«Мы забрали из зоны СВО несколько небольших собачек, чтобы привести их в порядок и пристроить в добрые руки. Собаки были совсем одни, истощены и обезвожены. Без помощи они бы не выжили», — делятся историей спасения с kp.ru представители благотворительной организации «Сострадание НН».

Сейчас хвостатых поместили на платную домашнюю передержку. В ближайшее время их обработают от паразитов, провакцинируют и простерилизуют. Одну из собак отвезут на осмотр и лечение — у животного травмированы задние лапы.

Когда все необходимые процедуры завершат, собак поместят в приют. Там сотрудники «Сострадания НН» начнут готовить хвостиков к пристройству и искать им новую добрую семью.

Волонтёр из Иркутска нашёл в тайге раненого рысёнка, вылечил его и приютил
Волонтёр из Иркутска нашёл в тайге раненого рысёнка, вылечил его и приютил

Ранее Life.ru писал о том, что ещё одну партию пушистых спасли из зоны СВО. Собак и кошек нашли в Белгородской области. Волонтёры привезли животных в Москву, обследовали и взяли у них анализы. Сейчас большая часть остаётся на передержке. В будущем всем питомцам найдут новых хозяев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SakSa

Наталья Афонина
  • Новости
  • Животные
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров