Эксперты рассказали, как выбрать зоогостиницу для питомца и не прогадать

Процесс выбора зоогостиницы непременно должен сопровождаться личным осмотром места хозяевами. Следует обращать внимание на определённые детали, рассказал в беседе с «Москвой 24» кинолог и зоопсихолог Александр Малиновский.

По его словам, сперва необходимо удостовериться в наличии комфортных условий содержания и соблюдении санитарных норм. Следует подметить, дружелюбен ли персонал, не грязно ли в помещении, нет ли там странных запахов. Показателем является также и поведение самих животных.

«Например, долгий и непрекращающийся лай собак в зоогостинице свидетельствует об их беспокойстве. Причиной тому может послужить несоблюдение режима выгула или любые другие обстоятельства, которые доставляют дискомфорт», — объяснил эксперт.

Малиновский порекомендовал предупредить персонал об индивидуальных потребностях и особенностях вашего питомца. К примеру, можно прописать эти требования в договоре.

«Нужно сделать так, чтобы питание и режим дня соответствовали тем условиям, которые были у животного дома. Если речь идёт о собаке, у неё не должен меняться график выгула, рацион питания должен быть привычен для неё», — советует зоолог.

В документах также должны быть описаны состав рациона питания, расписание игр или выгула, условия отчётности о состоянии питомца. При этом всё должно быть объяснено максимально понятным языком, отметил зоопсихолог Мирослав Волков.

Однако с юридической точки зрения, по его словам, гораздо безопаснее будет обратиться к зооняням, которые работают на дому и несут персональную ответственность за сохранность вашего питомца.