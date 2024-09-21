Политолог объяснил, почему карточкой платить морально проще, чем наличкой Эксперт Бовт заявил, что банковские карты провоцируют на спонтанные покупки 21 сентября, 16:47 Банковские карты приводят к лишним тратам. Обложка © Freepik / jcomp

Если использовать для оплаты товаров только наличные деньги, то спонтанных и ненужных покупок удастся избежать, а вот с банковской картой финансы буквально утекают сквозь пальцы. Об этом рассказал политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.

«Человек сложнее расстаётся с бумажными купюрами. Вынимая их из кошелька, отсчитывая и видя, как банкноты уплывают из рук в кассу торговой точки, потребитель может передумать и отказаться от покупки. В то же время приложить пластик к платёжному терминалу проще и быстрее, нет визуализации расставания с деньгами», — объяснил он aif.ru.

По словам эксперта, за рубежом давно поднимают продажи, используя подобную хитрость и стимулируя население проводить платежи по безналу. Бовт уверен, что отказ от наличных расчётов — это общемировой тренд, способствующий увеличению потребительского спроса.

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Авторы Татьяна Миссуми