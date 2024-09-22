Сводки военкоров: Смертный приговор группировке ВСУ в ДНР, что происходит в Тихорецке, штурм Макеевки в ДНР, ситуация 22 сентября Военный эксперт Александр Шарковский подводит итоги событий в зоне СВО с 16 по 22 сентября. В какую ловушку загоняют себя украинские подразделения в ДНР и под Курском, что происходит в Тихорецке — на Life.ru. 21 сентября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Тихорецк, Краснодарский край, — атака дронов ВСУ

Возле Тихорецка в Краснодарском крае после атаки ВСУ дронами и падения обломков сбитых БПЛА начался пожар, что привело к эвакуации 1200 человек. Въезд в Тихорецкий район со стороны М4 временно перекрыт. Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков сообщил, что жители посёлков смогут вернуться домой через два дня.

Среди населения пострадавших нет, эвакуация проведена в целях безопасности. В Тихорецке развёрнут пункт временного размещения. Специальные службы и пожарные расчёты работают на месте происшествия, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

К северу от населённого пункта Каменный температурные карты как NASA, так и Аэрокосмоса показывают сразу несколько очагов возгорания, отмечает автор Zergulio.

К северу от населённого пункта Каменный температурные карты как NASA, так и Аэрокосмоса зафиксировали несколько очагов возгорания. Фото © Telegram / Zergulio

— Вижу, многие удивлены подобными картами в открытом доступе. Друзья мои, мир изменился. Вы удивитесь, если увидите детализацию снимков военных спутников. То, что в Сети, — это даже не научные, а просто гражданские системы. Но даже с них можно пересчитать снарядные ящики во дворе базы, — написал в своём канале Сергей Колясников.

Это второй аналогичный случай, первый произошёл в Торопце Тверской области несколько дней назад. Военный эксперт Юрий Баранчик напоминает, что на следующей неделе запланирована (значит, они уже на Украине) передача Киеву планирующих боеприпасов AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) с дальностью 100 км. А то, что уже летит по нашим складам, может быть, и не имеет шильдика Made in USA, но без помощи США лететь просто не может за отсутствием спутниковых данных, картографии местности для ГСН и всего, что нужно для коррекции дрона или ракеты в пути.

Планирующие боеприпасы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Фото © Wikipedia / MSgt Michael Ammons (US Air Force)

Украина готовит провокацию на АЭС

Украинский МИД обвинил Россию в подготовке ядерной провокации на АЭС. Новый глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига заявил, что наша страна якобы планирует нанести удар по открытым распределительным устройствам АЭС и подстанциям передачи, которые позволяют безопасно работать атомной энергетике.

Курская область, 22 сентября

В Курской области заметили 56-тонные американские мостоукладчики M60 AVLB, которые используют подразделения хунты в ходе нападения на регион. На фотографии военного блогера Кирилла Фёдорова виден тактический знак «треугольник», его ВСУ используют под Курском. Такая техника создана на шасси снятых с вооружения ракетно-пушечных М60А2, имевших 152-мм орудия – пусковые установки. Они могут устанавливать мосты длиной до 19 метров, а шириной около 4 метров, которые выдерживают вес боевых машин массой до 60 тонн. Вероятно, готовится очередная партия резервов ВСУ, которые отправят на убой на тяжёлой броне, делают вывод эксперты.

— Продолжаются бои в курском приграничье. Противник настаивает на том, что, если долго мучиться, что-нибудь получится. ВС РФ множеством аргументов выколачивают из него эту дурь. На сегодняшний день вояки хунты выбиты из Волфина и Краснооктябрьского, из Весёлого их прогнали неделю назад, и теперь враг пытается рейдовыми группами пробиться между населёнными пунктами, ему насыпают со всех сторон, мясорубка перемалывает всё новые порции пушечного мяса хунты, — говорит военный эксперт Михаил Онуфриенко.

ЛНР, 22 сентября

Наши парни зашли в Невское в ЛНР. Противник также предрекает скорую сдачу Макеевки, сообщает «Позывной Брюс». Наши бойцы в ЛНР сумели не только освободить ту часть посёлка Макеевка, которая находится на восточном берегу реки Жеребца, но и выйти на западный берег. И сейчас почти полностью посёлок освобождён, это подтверждается в том числе и сообщением противника. Его полная зачистка позволит освободить плацдарм украинских формирований на правом берегу реки Жеребца, которые существуют с 2022 года, отмечает Михаил Онуфриенко. На западном берегу находится почти полмиллиона квадратных километров, которые контролирует противник. Левый — восточный берег — это и Серебрянское лесничество, Новосадовое и Торское, где засела хунта.

Флаг России в посёлке Невское (ЛНР). Видео © Telegram / Пионер запаса

Донецкая Народная Республика, 22 сентября

Командование ВСУ и Пентагон не могут долго игнорировать тот факт, что ситуация на фронте явно складывается не в пользу Киева. Заявления главкома Александра Сырского о стабилизации положения украинских войск на Торецком, Покровском и Угледарском направлениях, мягко говоря, не соответствуют действительности. Сдерживание натиска россиян в сражениях за Часов Яр и на других направлениях происходит за счёт многочисленных потерь украинской армии в живой силе, боевой технике и вооружениях в Донецкой Народной Республике.

В частности, в ДНР, под Покровском, россияне вышли на линию высот южнее Мирнограда и заняли очень выгодные позиции. Решительное продвижение наших войск в районе Новогродовки и Лысовки открывает возможность для ВС РФ осуществить охват Покровска с юга. Бои идут в Селидове. Враг оставил Украинск. Россияне стремительно приближаются к Цукурино. Потеря этого населённого пункта и дальнейшее продвижение ВС РФ на северо-запад станут смертным приговором группировке ВСУ, развёрнутой на северном берегу реки Волчьей.

Авторы Александр Шарковский