«I'am American»: В Киеве «призывник» отмахнулся от военкомов одной фразой В Киеве «призывник» улизнул от военкомов, представившись гражданином США 21 сентября, 17:26 В Киеве мужчина на английском языке рассказал, как избежал призыва в ВСУ. Обложка © Telegram / Политика страны

В Киеве мужчина рассказал, что у станции метро к нему подошли сотрудники местного военкомата и хотели «упаковать в воронок» с дальнейшей отправкой на фронт. Потенциального новобранца спасла волшебная фраза: «Я американец!».

В Киеве мужчина на английском языке рассказал, как избежал призыва в ВСУ. Видео © Telegram / Политика страны

«Я сказал им: «Я американец!» Они не могут меня тронуть. Я вот так поднял руку вверх и снова сказал: «Я американец!» — поделился мужчина на английском языке.

Он добавил, что иностранная речь вогнала военкомов в ступор. Пользуясь моментом, мужчина тут же улизнул, сославшись на важные дела и не дожидаясь, когда у него попросят предъявить паспорт гражданина США. «Американец» признался, что его часто считают уроженцем одесского города Измаил или жителем Запорожья. В ближайшее время он собирается сбрить бороду, чтобы ни у кого не было сомнений в его «американских» корнях.

Аналогичный случай произошёл во Львове. Там сотрудники территориального центра комплектования не стали проверять мужчину, который представился британцем. Когда украинские военкомы спросили, откуда он родом, «иностранец» тут же произнёс Great Britannia и ушёл. Подобная формулировка уже давно не используется в Великобритании, зато до сих пор употребима в венгерском языке, который распространён на Западе Украины.

Авторы Татьяна Миссуми