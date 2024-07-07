Great Britannia: Во Львове мужчина представился британцем и отпугнул военкомов
Во Львове военкомы отпустили мужчина, представившегося британцем
Во Львове сотрудники территориальный центр комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) не стали проверять мужчину, который представился британцем. Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны".
Львовские военкомы отпустили мужчину, который представился британцем. Видео © Telegram "Политика страны"
Сотрудники ТЦК обратились к мужчине с просьбой предоставить документы, удостоверяющие личность. Однако тот сделал вид, что не понимает язык, ответив словом "English". Затем, когда военкомы спросили, откуда он родом, "иностранец" тут же произнёс "Great Britannia" и ушёл. Подобная формулировка уже давно не используется в Великобритании, зато до сих пор употребима в венгерском языке, который распространён на Западе Украины.
Это далеко не первый случай, когда потенциальные военнообязанные идут на всяческие уловки, чтобы избежать отправки на передовую. Мобилизация длится в Украине с 25 февраля 2022 года по сей день. Президентский указ не позволяет мужчинам, годным к службе, покидать территорию страны. 18 мая 2024 года Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные лица лишаются права выезда за границу, а при уклонении от призыва у них изымут автомобили и лишат права оформлять документы — внутренний и заграничный паспорта. Кроме того, на Украине теперь можно отправлять в горячие точки психически нездоровых, а также болеющих онкологическими заболеваниями и ВИЧ. Годными к службе признают и людей с умственной отсталостью, а также преступников.
Ранее Life.ru рассказал о жителе Львова, которые две недели провёл в лесу, спасаясь от мобилизации. Когда же его обнаружил полицейский, уклонист избил сотрудника, после чего загремел в суд.
Telegram / "Политика Страны"