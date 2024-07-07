Great Britannia: Во Львове мужчина представился британцем и отпугнул военкомов

Во Львове сотрудники территориальный центр комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) не стали проверять мужчину, который представился британцем. Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Львовские военкомы отпустили мужчину, который представился британцем. Видео © Telegram "Политика страны"

Сотрудники ТЦК обратились к мужчине с просьбой предоставить документы, удостоверяющие личность. Однако тот сделал вид, что не понимает язык, ответив словом "English". Затем, когда военкомы спросили, откуда он родом, "иностранец" тут же произнёс "Great Britannia" и ушёл. Подобная формулировка уже давно не используется в Великобритании, зато до сих пор употребима в венгерском языке, который распространён на Западе Украины.

Это далеко не первый случай, когда потенциальные военнообязанные идут на всяческие уловки, чтобы избежать отправки на передовую. Мобилизация длится в Украине с 25 февраля 2022 года по сей день. Президентский указ не позволяет мужчинам, годным к службе, покидать территорию страны. 18 мая 2024 года Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные лица лишаются права выезда за границу, а при уклонении от призыва у них изымут автомобили и лишат права оформлять документы — внутренний и заграничный паспорта. Кроме того, на Украине теперь можно отправлять в горячие точки психически нездоровых, а также болеющих онкологическими заболеваниями и ВИЧ. Годными к службе признают и людей с умственной отсталостью, а также преступников.