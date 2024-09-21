В Дзержинске умер 16-летний подросток, надышавшись парами бензина

В городе Дзержинске Нижегородской области, надышавшись парами бензина, погиб 16-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

«Днём 20 сентября в квартире на улице Терешковой в Дзержинске было найдено тело 16-летнего подростка. Никаких видимых телесных повреждений на теле не было. При осмотре места происшествия в квартире была найдена канистра с бензином. По предварительным данным, подросток скончался из-за дыхательной недостаточности, возникшей после отравления парами бензина», — приводит сообщение ведомства kp.ru.

В местных пабликах и телеграм-каналах также появился ролик, судя по всему снятый приятелем погибшего мальчика в квартире, где и случилась трагедия. Тот в панике рассказывал, что подросток надышался бензином и не подаёт признаков жизни, а сам он уже вызвал скорую и не знает, что ему делать.

Заведено уголовное дело в рамках статьи «Причинение смерти по неосторожности». Следователи установят детали случившегося и ситуацию в семье, где воспитывался погибший парень.