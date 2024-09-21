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21 сентября, 19:28

«В Киеве об этом не думают»: Захарова назвала главное условие для урегулирования конфликта на Украине

Захарова: Россия не собирается участвовать во втором «саммите мира» по Украине

Справедливое урегулирование украинского вопроса невозможно без учёта российских интересов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.

«Без России и учёта её интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможно. Однако в Киеве и на Западе о мире не думают. Им нужна война. Подтверждением тому являются бандитское вторжение ВСУ в Курскую область и выпрашиваемое Зеленским разрешение на удары вглубь России дальнобойным натовским оружием», — говорится в сообщении Захаровой.

По словам дипломата, российская сторона не готова вести переговоры с террористами, которые врываются в мирный регион и убивают гражданских лиц. Кроме того, она добавила, что представители РФ не собираются участвовать во втором саммите мира в рамках «бюргенштокского процесса». Комментируя заявление Зеленского о подготовке переговоров, политик подчеркнула, что это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток.

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Напомним, 21 сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина разрабатывает план, который будет «стартом и фундаментом» для грядущих мирных переговоров с Россией в любом формате. По его словам, Киев определился уже с тремя пунктами. Лидер киевского режима добавил, что по этой теме уже проходили встречи в онлайн формате.

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Telegram / МИД России

Александра Мышляева
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