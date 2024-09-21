Справедливое урегулирование украинского вопроса невозможно без учёта российских интересов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.

«Без России и учёта её интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможно. Однако в Киеве и на Западе о мире не думают. Им нужна война. Подтверждением тому являются бандитское вторжение ВСУ в Курскую область и выпрашиваемое Зеленским разрешение на удары вглубь России дальнобойным натовским оружием», — говорится в сообщении Захаровой.

По словам дипломата, российская сторона не готова вести переговоры с террористами, которые врываются в мирный регион и убивают гражданских лиц. Кроме того, она добавила, что представители РФ не собираются участвовать во втором саммите мира в рамках «бюргенштокского процесса». Комментируя заявление Зеленского о подготовке переговоров, политик подчеркнула, что это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток.