В Ницце отменили концерт Гребенщикова* из-за состояния здоровья музыканта

Концерт Бориса Гребенщикова*, запланированный на 21 сентября в Ницце, был отменён по причине ухудшения здоровья музыканта. Об этом сообщается на сайте Best Events Europe, который занимается продажей билетов.

Что именно случилось с артистом, не указывается. Купившим билеты пообещали автоматический возврат средств в течение 14 дней.

Кстати, это не первая отмена концертов лидера группы «Аквариум» в 2024 году. Ранее схожая история произошла в Дубае в феврале. Тогда организаторы также не сообщили, что именно случилось с Гребенщиковым.