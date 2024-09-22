В Ницце отменили концерт Гребенщикова* из-за состояния здоровья музыканта
Борис Гребенщиков*. Обложка © Telegram / Борис Гребенщиков
Концерт Бориса Гребенщикова*, запланированный на 21 сентября в Ницце, был отменён по причине ухудшения здоровья музыканта. Об этом сообщается на сайте Best Events Europe, который занимается продажей билетов.
Что именно случилось с артистом, не указывается. Купившим билеты пообещали автоматический возврат средств в течение 14 дней.
Кстати, это не первая отмена концертов лидера группы «Аквариум» в 2024 году. Ранее схожая история произошла в Дубае в феврале. Тогда организаторы также не сообщили, что именно случилось с Гребенщиковым.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.