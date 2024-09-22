Зеленский попросил Константинополь дать ПЦУ статус патриархата

Глава киевского режима Владимир Зеленский в августе обратился к послам Константинопольского патриархата с просьбой о повышении статуса Православной церкви Украины (ПЦУ) до патриархата. Об этом сообщают украинские СМИ.

Призыв был сделан во время встречи с экзархами Вселенского патриарха Варфоломея, которые посетили Киев под конец лета. По словам Зеленского, экзархи приняли информацию, передадут её патриарху и будут обсуждать.