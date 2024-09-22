Атака беспилотников отражена в небе над Астраханской областью

Вооружённые силы Украины пытались атаковать объекты на территории Астраханской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил в телеграм-канале, что атака была успешно отражена и пострадавших нет.

«Сегодня утром ВСУ вновь предприняли попытку атаковать БПЛА объекты на территории северной части Астраханской области. Все службы и средства отработали штатно. Атака отражена. Пострадавших нет», — написал глава области.