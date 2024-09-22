Занимаясь раскопками могил воинов Красной армии и их дальнейшей эксгумацией, Эстония совершает акт вандализма и пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны. Об этом заявил временный поверенный в делах России в прибалтийской республике Ленар Салимуллин в комментарии журналистам по случаю 80-летия освобождения Таллина от нацистской оккупации. По словам дипломата, к сожалению, администрация премьер-министра Кристена Михала продолжает курс на избавление от монументов красноармейцев, ценой собственной жизни освободивших страну.

В беседе с РИА «Новости» глава диппредставительства напомнил, что власти Эстонии расчистили Таллинское военное кладбище, откуда был поднят прах советских защитников, а плиты с их имена демонтированы. Примечательно, что буквально на прошлой неделе подобные работы проводили в отношении могил в парке Ильматсалу в Тарту.

«Решительно осуждаем подобные выходки гробокопателей, рассматриваем их как акты государственного вандализма... Позорное глумление над павшими воинами происходит на фоне подчёркнуто уважительного отношения к памятникам нацистским коллаборационистам. Местные власти не только тщательно охраняют имеющиеся монументы в честь эстонских легионеров 20-й дивизии "Ваффен-СС", но и позволяют устанавливать новые», — заключил временный поверенный.