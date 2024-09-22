Мир глух к наплевательству Эстонии на память погибших красноармейцев, заявили в посольстве
Посольство: Мировое сообщество не осудило эксгумацию красноармейцев в Эстонии
Профильные международные структуры не слышат призывы России, требующей дать оценку действиям Эстонии по раскопкам и эксгумации останков воинов Красной армии в республике. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Таллине Ленар Салимуллин.
«Профильные международные структуры остаются глухи к многочисленным призывам России дать надлежащую правовую оценку безнравственным действиям руководства Эстонии», — пояснил российский дипломат, его слова передаёт РИА «Новости».
Несмотря на это, Посольство России продолжает кропотливо ухаживать за сохранившимися в Эстонии объектами советского военно-мемориального наследия, добавил дипломат.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что Эстония инициировала раскопку и дальнейшую эксгумацию тел, а также демонтаж именных плит на всей территории республики. Российское посольство негативно отреагировало на данное решение Таллина и расценило происходящее как акт вандализма.
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