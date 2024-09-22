Мир глух к наплевательству Эстонии на память погибших красноармейцев, заявили в посольстве

Профильные международные структуры не слышат призывы России, требующей дать оценку действиям Эстонии по раскопкам и эксгумации останков воинов Красной армии в республике. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Таллине Ленар Салимуллин.

«Профильные международные структуры остаются глухи к многочисленным призывам России дать надлежащую правовую оценку безнравственным действиям руководства Эстонии», — пояснил российский дипломат, его слова передаёт РИА «Новости».

Несмотря на это, Посольство России продолжает кропотливо ухаживать за сохранившимися в Эстонии объектами советского военно-мемориального наследия, добавил дипломат.