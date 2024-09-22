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22 сентября, 06:58

Мир глух к наплевательству Эстонии на память погибших красноармейцев, заявили в посольстве

Посольство: Мировое сообщество не осудило эксгумацию красноармейцев в Эстонии

Профильные международные структуры не слышат призывы России, требующей дать оценку действиям Эстонии по раскопкам и эксгумации останков воинов Красной армии в республике. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Таллине Ленар Салимуллин.

«Профильные международные структуры остаются глухи к многочисленным призывам России дать надлежащую правовую оценку безнравственным действиям руководства Эстонии»,пояснил российский дипломат, его слова передаёт РИА «Новости».

Несмотря на это, Посольство России продолжает кропотливо ухаживать за сохранившимися в Эстонии объектами советского военно-мемориального наследия, добавил дипломат.

Российское посольство направило ноту МИД Эстонии из-за эксгумации красноармейцев
Российское посольство направило ноту МИД Эстонии из-за эксгумации красноармейцев

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что Эстония инициировала раскопку и дальнейшую эксгумацию тел, а также демонтаж именных плит на всей территории республики. Российское посольство негативно отреагировало на данное решение Таллина и расценило происходящее как акт вандализма.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Мария Любицкая
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