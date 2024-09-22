ЦАХАЛ перехватил несколько «подозрительных целей», летевших из Ирака
Израильские военные перехватили несколько «подозрительных воздушных целей», летевших со стороны Ирака. Об этом сообщила пресс-служба Армия обороны (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.
«После сирен, прозвучавших недавно в районе южных Голанских высот, несколько подозрительных воздушных целей приблизились к Израилю со стороны Ирака», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что пострадавших от атаки нет. Объекты не пересекли границу Израиля.
Напомним, ранним утром 22 сентября из Ливана по территории Израиля выпустили 105 ракет. Сначала в северных районах страны зазвучали сирены воздушной тревоги. Некоторые снаряды летели со стороны Изреельской долины.
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