ЦАХАЛ заявил, что утром Ливан выпустил по Израилю более ста ракет
Ранним утром из Ливана по территории Израиля выпустили 105 ракет. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны (ЦАХАЛ) еврейского государства. Сначала в северных районах страны зазвучали сирены воздушной тревоги.
«Вслед за сиренами <...> было зафиксировано проникновение на израильскую территорию со стороны Ливана около 85 снарядов», — заявили в Армии, добавив, что позже со стороны Изреельской долины запустили ещё 20 ракет.
Ранее в Бейруте две жилых многоэтажки обрушились после обстрела со стороны израильских военных, экстренные службы разбирают завалы в поисках выживших. Известно, что в результате ударов погибли 14 человек, ещё 66 получили ранения.
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