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22 сентября, 05:37

ЦАХАЛ заявил, что утром Ливан выпустил по Израилю более ста ракет

Ранним утром из Ливана по территории Израиля выпустили 105 ракет. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны (ЦАХАЛ) еврейского государства. Сначала в северных районах страны зазвучали сирены воздушной тревоги.

«Вслед за сиренами <...> было зафиксировано проникновение на израильскую территорию со стороны Ливана около 85 снарядов», — заявили в Армии, добавив, что позже со стороны Изреельской долины запустили ещё 20 ракет.

При ударе ЦАХАЛ по Бейруту погибли около 20 командиров «Хезболлы»
При ударе ЦАХАЛ по Бейруту погибли около 20 командиров «Хезболлы»

Ранее в Бейруте две жилых многоэтажки обрушились после обстрела со стороны израильских военных, экстренные службы разбирают завалы в поисках выживших. Известно, что в результате ударов погибли 14 человек, ещё 66 получили ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Николай Рюмин
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