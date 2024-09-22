ЦАХАЛ заявил, что утром Ливан выпустил по Израилю более ста ракет

Ранним утром из Ливана по территории Израиля выпустили 105 ракет. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны (ЦАХАЛ) еврейского государства. Сначала в северных районах страны зазвучали сирены воздушной тревоги.

«Вслед за сиренами <...> было зафиксировано проникновение на израильскую территорию со стороны Ливана около 85 снарядов», — заявили в Армии, добавив, что позже со стороны Изреельской долины запустили ещё 20 ракет.