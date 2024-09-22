В Алабаме в результате стрельбы четыре человека погибли и десятки пострадали
В результате стрельбы в городе Бирмингем, американский штат Алабама, пострадали десятки человек, ещё четверо погибли. Об этом сообщил портал AL.
Место происшествия в Бирмингеме, штат Алабама, где неизвестные открыли огонь. Видео © X / Inter Point Alert
По имеющимся данным, в результате инцидента погибли двое мужчин и женщина. Они скончались на месте происшествия, ещё один человек умер в больнице. Как минимум четверо пострадавших в тяжёлом состоянии.
Ранее Life.ru писал, что в Приморье задержали пьяеного мужчину, стрелявшего в сторону детского сада. При задержании неадекват проявил агрессию, угрожал полицейским и даже ударил одного из них.