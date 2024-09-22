Часть Полтавской области осталась без света из-за повреждения энергообъекта

Он добавил, что в результате происшествия часть населённых пунктов региона осталась без электроснабжения.

Ранее сообщалось, что жителей Украины ждёт тяжёлая и суровая зима — и это не только из-за погодных условий. Без газа и электричества придётся туго. Не помогут даже иностранные финансовые вливания, заявила депутат Верховной Рады Елизавета Ясько.