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22 сентября, 07:58

Часть Полтавской области осталась без света из-за повреждения энергообъекта

На территории Полтавской области Незалежной повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава местной администрации Филипп Пронин.

Он добавил, что в результате происшествия часть населённых пунктов региона осталась без электроснабжения.

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Shutterstock / FOTODOM / ABCDstock

Николай Рюмин
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