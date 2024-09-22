Военный эксперт рассказал, нужен ли России отдельный род войск для БПЛА

Российские дроноводы попросили министра обороны Андрея Белоусова вынести беспилотную авиацию в отдельный род войск. О важности подобной меры рассказал военный обозреватель Михаил Ходарёнок в беседе с «Газетой.ru». Создание новой структуры требует решения сразу нескольких задач — в частности, наличия отдельных баз, аэродромов и личного состава, который будет управлять и руководить действиями.

«В штате оперативно-стратегических и оперативных объединений должны быть начальники беспилотной авиации подобно другим начальникам родов войск с соответствующими отделами. Тогда вопросы комплектования, обучения и использования исключительно по предназначению будут решаться, как и положено и таких случаях как, к примеру, у артиллеристов», — отметил эксперт.

По мнению Ходарёнка, на данный момент во многих войсковых подразделениях существует сектор БПЛА, но операторы вынуждены заниматься большим спектром задач из-за нехватки квалифицированных кадров. Кроме того, из-за отсутствия соответствующей структуры командиры иногда дают дроноводам задачи, несвойственные им.