Песков сожалеет, что в ЕС многие согласны с мнением Столтенберга об ударах по РФ

Многие европейские государства поддерживают генсека НАТО Йенса Столтенберга во мнении об ударах ВСУ вглубь территории России. Этот факт вызывает сожаление, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Мы слышали очень много оголтелых таких слов из Европы относительно того, что, дескать, не нужно бояться ни Россию, ни Путина, не нужно серьёзно относиться», — сказал Песков.