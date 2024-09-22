Песков: На Западе есть «трезвые головы», понимающие слова Путина об ударах по РФ
Дмитрий Песков. Обложка ©.Life.ru
На Западе ещё есть «трезвые головы», способные анализировать и понимать слова президента РФ Владимира Путина, предупреждающего о последствиях нанесения ВСУ дальнобойных ударов по России. С таким заявлением в рамках интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они на самом деле значат», — заявил Песков.
Напомним, что глава России ранее дал небольшое интервью на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Президент заявил, что конфликт может кардинально измениться, если НАТО одобрят планы Украины по получению западного оружия. По словам лидера государства, данные действия будут означать прямое участие стран альянса в боевых действиях.