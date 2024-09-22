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22 сентября, 08:48

Песков: На Западе есть «трезвые головы», понимающие слова Путина об ударах по РФ

Дмитрий Песков. Обложка ©.Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка ©.Life.ru

На Западе ещё есть «трезвые головы», способные анализировать и понимать слова президента РФ Владимира Путина, предупреждающего о последствиях нанесения ВСУ дальнобойных ударов по России. С таким заявлением в рамках интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они на самом деле значат», — заявил Песков.

Путин уличным интервью заставил НАТО пойти на попятную по Украине
Путин уличным интервью заставил НАТО пойти на попятную по Украине

Напомним, что глава России ранее дал небольшое интервью на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Президент заявил, что конфликт может кардинально измениться, если НАТО одобрят планы Украины по получению западного оружия. По словам лидера государства, данные действия будут означать прямое участие стран альянса в боевых действиях.

Мария Любицкая
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