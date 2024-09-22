Силы ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями
МО: Силы ПВО РФ уничтожили дрон ВСУ самолётного типа над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотник самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье, 22 сентября.
«Около 17.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указано в сообщении.
А ранее сегодня силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Курской областью. Киевским режим попытался атаковать регион в 9:15 утра, но безуспешно.
Также Life.ru сообщал, что средства ПВО РФ за минувшую ночь уничтожили 15 беспилотников ВСУ над территорией России. Больше всего дронов сбили в Ростовской области.
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