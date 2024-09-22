Силы ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотник самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье, 22 сентября.

«Около 17.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указано в сообщении.

А ранее сегодня силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Курской областью. Киевским режим попытался атаковать регион в 9:15 утра, но безуспешно.