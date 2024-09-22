Силы ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников над территорией России
Силам противовоздушной обороны минувшей ночью пришлось работать в пяти российских регионах. Всего было сбито 15 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Четыре дрона уничтожили в Ростовской области, два — в Курской области и по одному в Астраханской, Белгородской и Воронежской областях. Также шесть БПЛА было сбито над Азовским морем.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ ударили по трём населённым пунктам Белгородской области. Атаки принесли лишь материальный ущерб, никто не пострадал.
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