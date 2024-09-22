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Регион
22 сентября, 04:42

Силы ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников над территорией России

Силам противовоздушной обороны минувшей ночью пришлось работать в пяти российских регионах. Всего было сбито 15 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Четыре дрона уничтожили в Ростовской области, два — в Курской области и по одному в Астраханской, Белгородской и Воронежской областях. Также шесть БПЛА было сбито над Азовским морем.

Обломки сбитого над Ростовской областью дрона подожгли сухую растительность
Обломки сбитого над Ростовской областью дрона подожгли сухую растительность

Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ ударили по трём населённым пунктам Белгородской области. Атаки принесли лишь материальный ущерб, никто не пострадал.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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